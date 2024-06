Začenja se veliki finale

Naftarji, ki so drugi nosilci iz pacifiške skupine, bodo finalno serijo proti Floridi začeli v gosteh, saj panterji prihajajo v finale kot prva ekipa iz atlantske skupine. Slednji so sicer v konferenčnem finalu vzhoda s 4:2 izločili New York Rangers. Edmonton Oilers pa so izločili Dallas Stars s 4:2 v zmagah.

Liga NHL, 8. junij:

Finale: Florida Panthers – Edmonton Oilers /0:0/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1.

Preberite še: