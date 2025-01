Vroči Kralji Anžeta Kopitarja lovijo peto zaporedno zmago, Ovečkin pa kanadsko legendo

V hokejski ligi NHL bodo ponoči na delu Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings, ki bodo na domačem ledu proti Calgaryju poskušali zmagati še petič zapored. Flames so tudi njihovi tekmeci v pacifiški diviziji in se z Vancouver Canucks srdito borijo za četrto mesto, ki še pelje v končnico. Canucks pa čaka težko gostovanje v Washingtonu pri najboljši ekipi vzhodne konference.

Anže Kopitar in njegovi LA Kings so v naletu, nazadnje so izgubili 22. decembra lani v Washingtonu, nato pa nanizali štiri zaporedne zmage proti Edmontonu (4:3 po podaljšku), Filadelfiji (5:4), New Jerseyju (3:0) in nazadnje Tampi (2:1). V četrtek zjutraj (4.30) po slovenskem času jih čaka derbi pacifiške divizije s Calgaryjem.

To bo tudi priložnost, da Kralji kanadski ekipi vrnejo za poraz z začetka sezone. 12. novembra v Calgaryju so Flames zmagali s 3:1, to pa je bil tudi edini obračun teh dveh ekip v tej sezoni. Calgary jo je odprl dobro, nato pa popustil in je po 40 odigranih tekmah rednega dela na petem mestu pacifiške divizije in se bo moral potruditi, da ujame vsaj četrto, ki še vodi v končnico lige.

Zadnje mesto, ki še prinaša play-off, trenutno zasedajo Vancouver Canucks, ki pa jih v noči na četrtek čaka težko gostovanje pri Capitals v Washingtonu. Ruski napadalec teh Aleksander Ovečkin nadaljuje lov za kanadsko legendo in rekord po številu doseženih zadetkov v rednem delu tekmovanja. Trenutno je pri 872 golih, do rekorda Wayna Gretzkyja (894) mu jih tako manjka še 22.

Prvaki iz Floride se mudijo na gostovanju pri novincu Utahu, najslabša ekipa lige Chicago Blackhawks pa pričakuje Colorado Avalanche.

