Panterju dvigujejo šampionski prapor, Kopitarjevi proti Coloradu

V dvorani Amerant Bank v predmestju Miamija se začenja nova sezona hokejske lige NHL. Aktualni prvaki Florida Panthers bodo pod strop dvorane najprej dvignili šampionski prapor, nato pa proti Chicago Blackhawks začeli lov na svoj tretji zaporedni Stanleyev pokal. Ponoči bo na delu tudi Anže Kopitar, ki bo z Los Angeles Kings na domačem ledu pričakal Colorado Avalanche. V tretji tekkmi uvodnega dne se bosta pomerili ekipi New York Rangers in Pittsburgh Penguins.

Ob 23. uri po slovenskem času se na Floridi začenja nova sezona lige NHL. Panthers se podajajo v lov za tretjim zaporednim naslovom prvaka (v zadnjih dveh finalih so premagali Edmonton Oilers). Zadnji, ki so osvojili tri zaporedne naslove so bili New York Islanders med leti 1980 in 1982, a ti so nato leta 1983 zaključili še četverček in poskrbeli za drugi najdaljši šampionski niz v zgodovini. Rekordnega si lastijo Montreal Canadiens, ki so bili šampioni petkrat zapored, med leti 1956 in 1960.

Na delu bodo ponoči tudi LA King, pri katerih slovenski as Anže Kopitar začenja svojo 20. sezono v ligi NHL. Kralji se bodo za uvod v domači dvorani Crypto.com pomerili s Colorado Avalanche. Ti so v prejšnji sezoni izgubili v prvem krogu končnice, izločili pa so jih Dallas Stars. Tudi Kopitarjevi so prejšnjo sezono končali v prvem krogu končnice, z 2:4 v zmagah so jih izločili podprvaki iz Edmontona.

Liga NHL, 7. oktober:

Preberite še: