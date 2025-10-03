Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
3. 10. 2025,
10.02

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Los Angeles Kings NHL Anže Kopitar Anže Kopitar

Petek, 3. 10. 2025, 10.02

1 ura, 19 minut

Pripravljalne tekme

Kopitarjevi kralji v predzadnji pripravljalni tekmi drugič izgubili

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anže Kopitar, LA Kings | Foto Reuters

Foto: Reuters

V severnoameriški hokejski ligi NHL se končuje pripravljalno obdobje. Pred začetkom sezone 7. oktobra moštva iščejo formo na prijateljskih tekmah, ekipa edinega slovenskega hokejista v ligi Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings je danes odigrala predzadnjo prijateljsko tekmo in v Salt Lake Cityju z ekipo Utah Mammoths izgubila z 1:2.

Ekipa Kopitarja, ki je pred sezono 2025/2026 napovedal, da bo to njegova zadnja v karieri, je v pripravah na redni del doslej odigrala šest tekem. Štiri je dobila (z Anaheimom s 3:1 in 3:0, z Las Vegasom s 3:1 in prvo z Utahom s 3:2), dve pa izgubila, pred današnjim porazom je bil pred dnevi boljši tudi Anaheim s 5:3.

Kralje - na današnji pripravljalni tekmi je edini gol za kalifornijsko ekipo dosegel Alex Turcotte, Kopitar pa se ni vpisal med podajalce - zadnji test pred začetkom sezone čaka na domačem ledu v noči na nedeljo, ko bo tekmec spet lokalni rival iz Anaheima.

Začetek rednega dela pa bo kralje že 8. oktobra, ko bodo nastopili med prvimi v novi sezoni. Njihov prvi nasprotnik bo, prav tako v domači dvorani, Colorado Avalanche.

Preberite še:

Jamie Benn
Sportal Jamie Benn bo zaradi poškodbe izpustil začetek sezone
Anže Kopitar, Kevin Fiala
Sportal Anže Kopitar ne pušča dvoma: Odločitev je dokončna #video
Anže Kopitar debi Los Angeles Kings
Sportal Anže Kopitar: od obraza prihodnosti Los Angeles Kings do ikone kalifornijskega kluba
Los Angeles Kings NHL Anže Kopitar Anže Kopitar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.