Slovaški hrust ne more govoriti. Bo kljub poškodbi zaigral?

Slovaški veteran Zdeno Chara je poškodbo čeljusti utrpel na četrti tekmi, ko ga je plošček zadel v obraz. "Če bodo zdravniki prižgali zeleno luč, bo na ledu. Vemo, da si želi igrati. Zee je tak igralec, da ne bo zlahka izpustil takšne tekme," je dan pred petim finalnim obračunom, ko še ni bilo povsem jasno, kakšna poškodba pesti 42-letnika, razlagal trener Bostona Bruce Cassidy.

Pozneje je postalo jasno, da ima kapetan zlomljeno kost v čeljusti. Kljub temu se je zjutraj pojavil na razdrsavanju, med katerim je nosil zaščitno mrežico.

Chara na jutranjem razdrsavanju:

Ker Chara ne more govoriti, je njegova odgovora na dve vprašanji novinarjem predala služba za stike z javnostjo. Na vprašanje, ali se ne boji tveganja, da bi še poslabšal svoje zdravstveno stanje, je odgovoril: "O tem ne razmišljaš. Razmišljaš le o tem, kako boš igral. V tekmo ne greš z razmišljanjem, da se boš morda poškodoval."

Ob tem je še dodal, da v končnici številni hokejisti stisnejo zobe. "V tej fazi končnice marsikdo igra poškodovan, vsak ima kakšno poškodbo in izziv, ki ga poskuša prebroditi. Jaz nisem nič drugačen." Dovoljenje mora najprej dati zdravniška služba, nato pa bo zadnjo rekel Slovak.

Zdeno Chara cannot speak. He was willing to answer two questions from @ThePHWA via #NHLBruins PR.



On weighing further injury with playing:



“You don’t think about that. You think about playing. You don’t go into a game thinking you might get hurt.”