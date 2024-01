Spopad ranjenih levov, Kopitarjevi Kralji za prekinitev črnega niza

V hokejski ligi NHL se bodo LA Kings našega asa Anžeta Kopitarja že ob 21. uri po slovenskem času v gosteh spopadli z Washington Capitals. Obe moštvi sta bili v zadnjem času neprepričljivi in sta v zadnjih petih tekmah dosegli le eno zmago. Kralji v tekmo prihajajo po štirih zaporednih porazih, Capitals pa so po zmagi v Pittsburghu 3. januarja nato proti New Jerseyju in Carolini prejeli kar ducat golov. Za nameček je vprašljiv tudi nastop njihovega prvega zvezdnika, ruskega veterana Aleksandra Ovečkina.

Los Angeles Kings v tej sezoni veliko bolje igrajo v gosteh kot na domačem ledu, prav doma v Kaliforniji pa so doživeli zadnje tri poraze v ligi. Nocoj imajo imenitno priložnost, da prekinejo niz porazov, ki traja vse od 29. decembra lani, ko so v gosteh v Las Vegasu prvakom priznali premoč z 2:3. Odtlej so doma klonili še proti Edmontonu (2:3 po kazenskih strelih), Torontu (0:3) in nazadnje Detroitu (3:4 po kazenskih strelih). Na lestvici zahodne konference so padli na šesto mesto, za vodilnim Winnipegom imajo osem točk zaostanka.

Washingtonu, prvaku lige iz leta 2018, gre letos veliko slabše, v vzhodni konferenci so na desetem mestu, v spopad z LA-jem pa prihajajo s popotnico dveh zaporednih porazov. 4. januarja so doma izgubili z New Jersey Devils (3:6), nazadnje, v soboto zjutraj po srednjeevropskem času pa še s Carolina Hurricanes (2:6). Danes je vprašljiv nastop njihovega prvega zvezdnika Aleksandra Ovečkina, ki je zbolel. Manjkali bodo Niklas Bäckström, Rasmus Sandin, pa T. J. Oshie, Charlie Lindgren in Sonny Milano.

Po današnji tekmi Kralje čaka mini turneja po Floridi, tam se bodo 10. januarja pomerili s Tampa Bay Lightning, 12. pa s Florida Panthers. 14. januarja gostujejo še v Detroitu, 15. pa pri Carolina Hurricanes v Raleighu. Pred povratkom domov se bodo ustavili še v Teksasu in se 17. januarja spopadli z Dallas Stars.

Liga NHL, 7. januar

Lestvica

Preberite še: