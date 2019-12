Kralji mini kanadsko turnejo začenjajo v Edmontonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bodo Anže Kopitar in soigralci še drugič v dveh tednih na kolena spravili Edmonton?

Hokejisti Los Angeles Kings se bodo tretjemu zaporednemu porazu poskušali izogniti v Kanadi. Prvo od dveh kanadskih gostovanj bodo Anže Kopitar in druščina, ki so zasidrani na zadnjem mestu zahodne konference, opravili pri moštvu z vrha zahoda Edmonton Oilers. Ekipi sta se srečali pred dvema tednoma v Kaliforniji, ko so Kralji s kar 5:1 odpravili Naftarje. Kako bo tokrat?