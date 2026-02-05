Kralji igrajo drugi večer zapored, proti divizijskemu tekmecu

Anže Kopitar in Los Angeles Kings igrajo še drugo tekmo v dveh dneh. Po sredinem porazu na domačem letu proti ekipi Seattle Kraken (2:4) v noči na petek v gosteh igrajo z Vegas Golden Knights. Ti imajo tri zmage več in šest točk več, so pa na zadnjih desetih tekmah zmagali samo trikrat. Vseeno Golden Knights ostajajo vodilna ekipa pacifiške divizije, medtem ko so Kings šele peti. Ekipi sta se to sezono dvakrat že pomerili med sabo, nazadnje je Vegas zmagal v podaljšku (3:2).