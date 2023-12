Neporaženi Kings za deseto zaporedno zmago v gosteh

Los Angeles Kings igrajo vse bolje, na zadnjih desetih tekmah so zmagali sedemkrat. Najbolj navdušujoč je njihov izkupiček na gostujočih tekmah – devet tekem, devet zmag! So edina neporažena ekipa v gosteh. Trevor Morre je dal to sezono že 12 golov in ima še osem asistenc, Hrušičan Anže Kopitar deset golov in deset asistenc. Kevin Fiala je samo na zadnjih desetih tekmah dal pet golov.

Liga NHL, 5. december

Lestvica