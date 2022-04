Carolina napada stotico, derbi na Floridi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti moštva Carolina Hurricanes v ligi NHL napadajo stoto točko. Zdaj jih imajo na računu 98, z zmago nad Buffalo Sabres bi se pridružili Coloradu in Floridi, ki sta že presegla točkovni mejnik. Florida Panthers pa na domačem ledu pričakujejo vroče Toronto Maple Leafs, ki poraza ne poznajo že pet zaporednih tekem. To je pravi derbi vzhodne konference, gre namreč za spopad prve in tretje ekipe na lestvici.