Kopitar na dvoboju najboljših na Pacifiku

Calgary Flames imajo 40 zmag, Los Angeles Kings pa 38. Med sabo so igrali le nekaj dni nazaj, ko so Kingsi slavili s 3:2. Anže Kopitar je z 59 točkami (18 golov in 41 asistenc) statistično najboljši posameznik Kingsov. V vrstah Flamesov pa je to Johnny Gaudrau, ki je dosegel 32 golov in bil med asistenti za še 60 golov (92 točk). Je četrti najuspešnejši posameznik v ligi.

Liga NHL, 4. april: Columbus Blue Jackets - Boston Bruins

Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs

St. Loius Blues - Arizona Coyotes

Los Angeles Kings - Calgary Flames

