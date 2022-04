Kopitar zadel, podal in zmagal

Anže Kopitar s soigralci do pomembne gostujoče zmage. Kapetan je k njej prispeval zadetek in podajo.

Hokejisti Los Angeles Kings so mini kanadsko turnejo končali z zmago (3:2) v Winnipegu, slovenski as Anže Kopitar je k pomembni zmagi prispeval gol (za vodstvo 2:1) in asistenco. Kralji se držijo drugega mesta pacifiške divizije in so na dobri poti v končnico.

Kralji so na gostovanju pri Winnipegu povedli že po dobrih dveh minutah tekme, ko je Connorja Hellebuycka premagal Adrian Kempe, a vodstvo ni zdržalo dolgo, v 7. minuti je Nikolaj Ehlers izenačil. Pa tudi ta rezultat ni vztrajal dolgo, za kar je z zadetkom v 11. minuti poskrbel kapetan Kalifornijcev Anže Kopitar. V začetku druge tretjine je Gabriel Vilardi po asistencah Jordana Spencea in Kopitarja zvišal na 3:1. Domači so sredi obračuna uspeli znižati, a mreži se v nadaljevanju nista več zatresli, da so LA Kings odpeljali pomembno zmago v boju za končnico.

Trenutno so na petem mestu zahodne konference, drugem v pacifiški diviziji in v dobrem položaju za izločilne boje, Winnipeg je 10., a še vedno z možnostmi za končnico.

Kopitarjeve nova tekma čaka v ponedeljek, kobodo gostili Calgary, ki so ga pred dnevi na gostovanju strli po kazenskih strelih.



Vrhunci srečanja:

Velik preobrat Panterjev

Vodilna ekipa lige Colorado Avalanche je tesno, s 3:2, premagala Pittsburgh. Še bolj tesno je bilo na obračunu vodilnega moštva vzhoda Florida Panthers in New Jersey Devils. Ta je pred zadnjo tretjino vodil že s 6:2, nato pa so gostje pripravili popoln preobrat, do konca rednega dela tekme izenačili na 6:6, izsilili podaljšek, v tem pa je zmagoviti gol za panterje dosegel švedski branilec Gustav Forsling.

Člani Florida Panthers so pred zadnjo tretjino pri NY Devils zaostajali z 2:6, na koncu pa slavili po podaljšku. Foto: Guliverimage

Dvoboj drugouvrščenih ekip zahoda in vzhoda Minnesote in Caroline je kljub premoči Caroline s 3:1 pripadel prvi. Med vratnicama Minnesote je blestel Marc Andre Fleury, ki je zaustavil 37 od 38 strelov, njegovi soigralci so jih sprožili polovico manj.

Najbolj vroče je bilo na terenu prvakov iz Tampe, ki so gostili Montreal. Zmagovalca je odločila loterija, veselili pa so se Kanadčani. S 5:4 je Dallas premagal San Jose, Calgary je izgubil tretjič zapored, s 6:4 ga je premagal St. Louis. Boston je doma s 5:2 ugnal Columbus.

Liga NHL, 2. april: Winnipeg Jets : Los Angeles Kings 2:3

(Anže Kopitar je na ledu preživel skoraj 23 minut; zadel je za vodstvo z 2:1, podal za vodstvo s 3:1, štirikrat sreljal na gol tekmeca, blokiral tri strele, dobil 55 % sodniških metov.) Colorado Avalanche : Pittsburgh Penguins 3:2 Boston Bruins : Columbus Blue Jackets 5:2 Carolina Hurricanes : Minnesota Wild 1:3 Philadelphia Flyers : Toronto Maple Leafs 3:6 Tampa Bay Lightning : Montreal Canadiens 4:5** - po kazenskih strelih Calgary Flames : St. Louis Blues 4:6 New Jersey Devils : Florida Panthers 6:7 – po podaljšku San Jose Sharks : Dallas Stars 4:5

Lestvica:

