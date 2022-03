Anže Kopitar in kralji pred novo težko preizkušnjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Los Angeles Kings so v ligi NHL izgubili zadnji dve tekmi kar z 1:6 so v torek zjutraj po slovenskem času klonili proti Seattlu, pa nazadnje, v četrtek zjutraj s 3:4 po kazenskih strelih proti Edmontonu. V noči na petek jih čaka derbi pacifiške divizije s Calgary Flames, ti so trenutno tudi druga najboljša ekipa zahodne konference.

Anže Kopitar in njegovi kralji imajo do konca rednega dela sezone na sporedu še 13 tekem, trenutno pa z 82 osvojenimi točkami zasedajo šesto mesto na lestvici zahodne konference. V končnico vodi prvih osem, razlike med ekipami, ki se potegujejo za mesta v “play-offu” pa so majhne.

Kalifornijci so trenutno na mini turneji v Kanadi, v noči na petek se bodo ustavili v Calgaryju, v nedeljo zjutraj po slovenskem času jih čaka še postanek v Winnipegu. S Falmes so se v tej sezoni pomerili enkrat, 3. decembra lani v Los Angelesu, ko so gostje iz Kanade zmagali s 3:2.

Liga NHL, 31. marec: 1:00, Boston Bruins - New Jersey Devils 1:00 Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 1:00, Florida Panthers - Chicago Blackhawks 1:00, New York Islanders - Columbus Blue Jackets 1:00, Toronto Maple Leafs - Winnipeg Jets 2:00, Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 3:00, Calgary Flames - Los Angeles Kings 3:00, Colorado Avalanche - San Jose Sharks 4:00, Anaheim Ducks - Dallas Stars

