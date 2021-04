Nov poraz Kopitarja in druščine, težave v Vancouvru

Hokejisti Los Angeles Kings so po petkovem porazu s San Jose Sharks (0:3) tudi v soboto gostili istega nasprotnika in tudi tokrat ostali praznih rok. Gostje so slavili s 3:2 in se s četrto zaporedno zmago približali mestom za končnico, Kralji pa od želene pozicije ostajajo oddaljeni pet točk. Anže Kopitar je ob porazu podal za izenačenje na 1:1, to je bila njegova 31 asistenca na letošnjih 36 tekmah, na katerih je dodal še osem zadetkov. Je peti asistent lige. V taboru Vancouvra imajo velike težave s covid-19, štiri tekme ekipe so prestavljene, kar 14 igralcev je na seznamu covid-19, na katerem so oboleli in tisti, ki so bili v rizičnem stiku z obolelo osebo.