Nekdanji Kralj zaklenil vrata pred Kopitarjem in druščino

Hokejisti Los Angeles Kings so po sredini zmagi pri enem od vodilnih moštev svoje divizije (Vegasu) gostili soseda z lestvice San Jose Sharks in izgubili z 0:3. Kraljem je v golu kalifornijskega tekmeca živce paral nekdanji član LA Kings Martin Jones, ki je zbral 30 obramb. Anže Kopitar in soigralci so po novem porazu sedmi, od četrtega mesta, ki vodi v končnico, so oddaljeni pet točk, odigrali pa so dve tekmi manj od četrte Arizone.

Spodbujeni z zmago nad večji del sezone vodilnim moštvom zahodne divizije Vegas Golden Knights so člani Los Angeles Kings doma pričakali kalifornijskega rivala iz San Joseja, a po 60 minutah ostali praznih rok. Morski psi so v Staples Centru dosegli tri zadetke, prejeli pa nobenega, za kar je s 30 obrambami poskrbel nekdanji član Kraljev Martin Jones, ki se je podpisal pod 25 kariereni shutout.

Martin Jones je vknjižil 25 karierni shutout, Brent Burns 500 asistenco v dresu San Jose Sharks. Foto: Guliverimage Anže Kopitar in druščina so se v zaostanku znašli že v 3. minuti, ko je Cala Petersona premagal Tomas Hertl, sredi obračuna je na 0:2 zvišal Timo Meier, v 47. minuti je kazalo, da bodo gostje ušli na +3, a so zadetek Dylana Gambrella razveljavili. Kralji so poskušali stopiti prednost, ob koncu iz vrat potegnili Petersona, a se jim načrt ni izšel. Latvijec Rudolf Balcers je z zadetkom v prazen gol postavil končnih 0:3, Latvijec je bil eden bolj zaslužnih za zmago, ob zadetku je z asistencama sodeloval pri obeh preostalih golih San Joseja. Brent Burns je ob koncu srečanja vknjižil 500 asistenco v dresu zmagovalcev.

Kopitar, ki je na ledu preživel slabih 21 minut in sprožil dva strela na vrata gostov, bo imel v noči na nedeljo "popravni izpit", saj se bodo še drugič v 24 urah pomerili s San Josejem.

Točki bi bili še kako dobrodošli, saj so Kralji po porazu sedmi, San Jose ima na šestem mestu dve točki več, za četrtim mestom, ki vodi v končnico, pa zaostajajo pet točk.

Večer tesnih rezultatov

Večer je minil v znamenju tesnih zmag. Colorado Avalanche so s 3:2 premagali St. Louis Blues in še podaljšali njegov niz porazov, po katerem je St. Louis padel z mest za končnico. Zmagoviti zadetek za vodilno ekipo zahoda je prispeval Nathan MacKinnon, ki je obračun končal z dvema goloma. Na zahodu je do zmage prišla še Arizona, s 4:2 je slavila pri zadnjem Anaheimu.

Ruski branilec Dmitrij Orlov je odločil srečanje v Prudential Centru. Foto: Guliverimage

Vroče je bilo med New Jersey Devils in vodilnim na vzhodu Washington Capitals, odločil je podaljšek, v katerem je hokejiste iz prestolnice do zmage popeljal Dmitrij Orlov.

Na srečanju med Winnipeg Jets in Toronto Maple Leafs je bil zmagovalec znan šele po kazenskih strelih, Jason Spezza je bil edini junak z golom v loteriji, po kateri se je Toronto utrdil na vrhu severne skupine.

Na drugem mestu skupine je po tesni zmagi nad Calgaryjem Edmonton Oilers. Obračun je z zadetkom za 3:2 odločil kdo drug kot kapetan Connor McDavid. Prvi mož po točkah lige je pri 22 zadetkih in 42 podajah na 38 tekmah.

Liga NHL, 2. april: New Jersey Devils : Washington Capitals 1:2* - po podaljšku Winnipeg Jets : Toronto Maple Leafs 1:2** - kazenski streli Colorado Avalanche : St. Louis Blues 3:2 Edmonton Oilers : Calgary Flames 3:2 Anaheim Ducks : Arizona Coyotes 2:4 Los Angeles Kings : San Jose Sharks 0:3

(Anže Kopitar je na ledu preživel 20:42 minut, sprožil dva strela, dobil 50 % sodniških metov).