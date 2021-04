Vegas po dveh obračunih z LA-jem nad Minnesoto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vegas Golden Knights so v noči na četrtek izgubili z Los Angeles Kings, zdaj jih čaka spopad z Minnesoto. Foto: Guliverimage

V hokejski ligi NHL se bodo Vegas Golden Knights, ki so zadnji dve tekmi odigrali z LA Kings Anžeta Kopitarja ter enkrat zmagali in enkrat izgubili, ponoči pomeril z Minnesota Wild. Gre za spopad druge in tretje ekipe zahodne divizije. Ponoči je na sporedu še osem tekem.