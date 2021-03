Kralji znova pri Vegasu. Tokrat z drugačnim razpletom?

Še drugič v dveh dneh se bodo v prestolnici igralništva pomerili hokejisti vodilnega moštva zahodne divizije Vegas Golden Knights in Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. V začetku tedna so s 4:1 slavili zlati vitezi. Anže Kopitar in soigralci so po treh zaporednih porazih trenutno šesti, od četrtega mesta, ki vodi v končnico, jih loči šest točk. So pa odigrali dve tekmi manj od četrtega St. Louis Blues.