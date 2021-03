Zahtevno gostovanje za Kralje

Pred hokejisti Los Angeles Kings je zahtevno gostovanje, palice bodo prekrižali z vodilno ekipo zahodne divizije Vegas Golden Knights. Anže Kopitar in soigralci so se v zadnjih desetih dneh dvakrat zoperstavili zlatim vitezom, enkrat so izgubili, drugič pa zmagali (3:1). Prav na tej tekmi želijo graditi svojo igro. Vsaka točka bi bila za Kralje zelo pomembna, saj so trenutno šesti, za četrtim mestom, ki kot zadnje vodi v končnico, zaostajajo šest točk. Je pa res, da imajo na računu tri tekme manj kot četrti St. Louis Blues.