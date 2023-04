Vegasu zmaga, Minnesoti končnica, strelske vaje Seattla

Hokejisti Minnesote so pred dobrimi 19 tisoč gledalci na domačem ledu slabo minuto pred koncem rednega dela vodili s 3:2, nato pa je udaril Pavel Dorofejev in izsilil podaljšek. V tem zadetka ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli. Zmage so se po uspešno izvedenem kazenskem strelu Reillyja Smitha veselili gostje. Vegas je po 77 tekmah pri 103 točkah, drugi Kralji jih imajo 100. Kljub porazu so si vstopnico za konferenčni četrtfinale, ki se bo začel 17. aprila, zagotovili tudi člani Minnesote.

Vstopnica za končnico je že nekaj dni v rokah Dallas Stars, ki so pred domačimi gledalci s 5:1 odpravili Nashville Predators. Ti v strnjeni konkurenci zahoda še ohranjajo nekaj majhnih možnosti za napredovanje. Jason Robertson je k zmagi prispeval gol in tri asistence.

Pomembna zmaga za Seattle Kraken. Foto: Reuters

Pomembne zmage so se veselili člani Seattle Kraken, s kar 8:1 so premagali ekipo s spodnjega dela lestvice Arizona Coyotes. Obračun so ob številnih zadetkih zaznamovale tudi kazni na obeh straneh (Seattle 31 minut, Arizona 39). Seattle je trenutno na četrtem mestu pacifiške divizije - pred njim so Vegas, Kralji in Edmonton - in v najboljšem položaju za wild-card vstopnico za končnico.

Prav Edmonton bo v noči na sredo gost Anžeta Kopitar in soigralce.

Liga NHL, 3. april:

Lestvica