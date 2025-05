Zvezdniki Dallasa morajo spet začeti zadevati

Florida Panthers v finalu vzhodne konference lige NHL proti Carolina Hurricanesom že vodijo s 3:1 v zmagah, to noč lahko to uspe v finalu zahoda Edmonton Oilersom. Ekipa, ki je v prvem krogu končnice izločila Los Angeles Kings, ob 2.00 drugič gosti Dallas Stars. Na prejšnji tekmi so Kanadčani zmagali s 6:1. Če želijo Teksašani pripraviti preobrat, bodo morali spet začeti dosegati več golov. Kot so jih v konferenčnem polfinalu, takrat sta samo Mikko Rantanen in Mikael Granlund dala 13 golov.