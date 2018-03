Kralji po seriji gostovanj na pomembni domači misiji

Liga NHL, 26. marec

Hokejisti Los Angeles Kings se po štirih gostovanjih, na katerih so vknjižili dve zmagi in dva poraza, vračajo na domač teren. V Staples Centru bodo prepotrebne točke v boju za končnico, v katerem se odvija srdit spopad, lovili proti Calgary Flames.

Slovenski napadalec, kapetan Los Angeles Kings Anže Kopitar s soigralci šest tekem pred koncem zaseda deveto mesto in je na napačni strani v boju za končnico. V to napreduje po osem moštev iz vsake konference. Vsaka konferenca ima dve diviziji (zahodna pacifiško in centralno, vzhodna metropolitantsko in atlantsko).

Najboljša tri moštva rednega dela vsake divizije si samodejno zagotovijo vstopnico za izločilne boje, preostali dve najboljši moštvi vse konference pa prejmeta vstopnico wild-card (to pomeni, da iz ene divizije na primer zahodne konference lahko napredujejo tri moštva, iz druge pa pet).