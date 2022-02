V Nashvillu "kavbojska" zimska klasika, Kralji po peto zaporedno zmago

Hokejisti Los Angeles Kings bodo po petkovi zmagi nad Anaheim Ducks danes peto zaporedno zmago in s tem pomembni točki za končnico iskali na domačem ledu proti New York Islanders. Nashville Predators gostijo tekmo na prostem, v goste na Nissan Stadium prihajajo prvaki iz Tampe. Vodilna ekipa lige Colorado gostuje pri Vegasu. Člani Edmontona so s hat-trickom Dereka Ryana, ki je pred slabim desetletjem navduševal v ligi EBEL, s 4:3 premagali Florido in ji zadali tretji zaporedni poraz. Tesno je bilo tudi v Philadelphii, kjer so gostitelji z 2:1 premagali Washington.