Kralji prekinili niz porazov, visoko zmago potrdil Kopitar

Foto: Reuters Gole za Los Angeles Kings so prispevali še Jaret Anderson-Dolan, ki je dodal še podajo, in Phillip Danault v uvodni tretjini, Viktor Arvidsson je v drugi povišal prednost gostov na 3:1, v zadnji pa je poleg Anžeta Kopitarja zadel še Rasmus Kupari. Vratar Jonathan Quick je za zmago zaustavil 29 strelov.

Pri San Joseju sta se med strelce vpisala Kevin Labanc, ki je uvodoma zadel za izenačenje na 1:1, ter Aleksander Barabanov.

To je 12. zmaga Kingsov na 23 tekmah te sezone. Imajo 26 točk in so trenutno četrta ekipa zahodne konference. S 16 zmagami in 33 točkami na Zahodu vodijo Vegas Golden Knights. Naslednja tekma Kralje čaka v ponedeljek, ko bodo doma gostili Ottawa Senator.

Liga NHL, 25. november: San Jose Sharks : Los Angeles Kings 2:5

Anže Kopitar (Los Angeles) je dosegel gol za končni izd 5:2.



Boston Bruins : Carolina Hurricanes 3:2 (po podaljšku)

Chicago Blackhawks : Montreal Canadiens 2:3 (kazenski streli)

Minnesota Wild : Toronto Maple Leafs 3:4

Washington Capitals : Calgary Flames 3:0

Anaheim Ducks : Ottawa Senators 1:5

Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins 1:4

Vegas Golden Knights : Seattle Kraken 2:4

Detroit Red Wings : Arizona Coyotes 4:3 (kazenski streli)

Columbus Blue Jackets : New York Islanders 2:3

Buffalo Sabres : New Jersey Devils 1:3

Tampa Bay Lightning : St. Louis Blues 5:2

Dallas Stars : Winnipeg Jets 4:5 (po podaljšku)

