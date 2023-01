Anže Kopitar blestel v ligi NHL, padel nov mejnik #video

Vrhunci dvoboja med Philadelphia Flyers in Los Angeles Kings, zadetka Anžeta Kopitarja pri 1:17 in 2:45:

Kralji iz Los Angelesa so se maščevali hokejistom Philadelphia Flyers. Zadnji dan leta 2022 so v Los Angelesu s 4:2 slavili gostje, tokrat pa so se zmage na gostovanju v dvorani Wells Fargo Center veselili Anže Kopitar in druščina. Hrušičan se je izkazal, sredi prve tretjine je dosegel kar dva zadetka. Dvakrat je poskrbel za izenačenje.

Anže Kopitar se je zapisal v zgodovino franšize kot šele četrti hokejist Los Angeles Kings, ki je na tekmah sezone oziroma končnice presegel mejo 400 zadetkov. V karieri jih je dosegel že 401. Več od njega so jih pri Kraljih le Luc Robitaille (598), Marcel Dionne (570) in Dave Taylor (457).

Scoring a pair in his team's 4-3 overtime win over the Flyers tonight, Anze Kopitar (401) joined Luc Robitaille (598), Marcel Dionne (570) and Dave Taylor (457) as the only players to produce at least 400 combined regular season & playoff goals with the @LAKings franchise (1967-) pic.twitter.com/gtwPS8olRy — StatsCentre (@StatsCentre) January 25, 2023

Uvodna tretjina se je končala z 2:2, izenačeno je bilo tudi po drugi (3:3). Ker sta v zadnji tretjini ostali mreži nedotaknjeni, je zmagovalca podal šele podaljšek. V njem so bili uspešnejši gostje iz Kalifornije, že po 69 sekundah je v polno zadel Kevin Fiala.

Veselje Drewa Doughtyja in strelca Kevina Fiale ter razočaranje branilca Flyers Travisa Sanheima po zmagovitem zadetku Los Angelesa v podaljšku. Foto: Reuters

Uspeh Kraljev je bil še toliko bolj vreden, saj glavni trener kalifornijske ekipe Todd McLellan ni mogel računati na poškodovane napadalce Carla Grundströma, Arthurja Kaliyjeva in Trevorja Moora. Kralji so četrti v zahodni konferenci ter deveti v ligi, imajo pa 20 točk manj od Bostona, najboljše ekipe sezone.

Kevin Fiala se je zapisal v zgodovino kot prvi hokejist Los Angelesa po Pavolu Demitri (sezona 2005/06), ki je za prvih 50 točk (golov in podaj) potreboval 50 tekem ali manj. Fiala je v tej sezoni prispeval 16 zadetkov in 34 podaj:

With his assist on Anze Kopitar's first period power-play goal, Kevin Fiala tallied his team-leading 50th point (16-34=50). He becomes the first player since Pavol Demitra (41 GP, 2005-06) to record his first 50 points with the Kings franchise in 50 games or fewer. pic.twitter.com/1dDFsdxjic — LA Kings PR (@LAKingsPR) January 25, 2023

Kralje čakata v nadaljevanju sezone dve tekmi na Floridi. 28. januarja se bodo spopadli s Florida Panthers, dan kasneje še z aktualnimi podprvaki lige NHL, Tampa Bay Lightning.

Liga NHL, 24. januar:

Lestvica:

Preberite še: