Neverjetno, kaj se dogaja v ligi NHL #video

Zadnji so se v konferenčni polfinale lige NHL uvrstili hokejisti Caroline Hurricanes. V odločilni sedmi tekmi prvega kroga so izločili branilce naslova iz Washingtona. Aktualnim prvakom za napredovanje nista zadoščali niti vodstvi z 2:0 in 3:1. Na koncu je po dveh podaljških s 4:3 zmagala Carolina, znova pa je imel pri zmagovitem golu prste vmes Justin Williams, ki je postavil nov mejnik v končnici lige NHL. Ta je prvič v zgodovini po prvem krogu ostala brez vseh zmagovalcev divizij.

V ligi NHL se je pisala zgodovina, saj je po padcu Washingtona proti moštvu iz Raleigha postalo jasno, da se je prvič po širitvi lige (1967) v končnici zgodilo, da so že v prvem krogu izpadli vsi štirje zmagovalci divizij po rednem delu.

Hokejisti Caroline nastopajo v končnici lige NHL prvič po letu 2009. V konferenčnem četrtfinalu se niso ustrašili visoke ovire. Izločili so prvake iz Washingtona. Čeprav so izgubili uvodni tekmi, se niso predali in si po sedmih srečanjih priigrali napredovanje, v katerem se bodo v konferenčnem polfinalu udarili z New York Islanders. Branilci naslova so imeli na sedmi tekmi prednost domačega igrišča. Dobro so vstopili v dvoboj, vodili z 2:0 in 3:1, nato pa so vajeti igre v svoje roke vzeli gostje.

Vrhunci dvoboja v Washingtonu:

Poskrbeli so, da se je obračun prevesil v podaljšek, tam pa je svojo mojstrstvo potrdil Justin Williams. V ligi NHL se ga je oprijel vzdevek kralja odločilnih sedmih tekem v končnici. Prispeval je podajo za zmagoviti gol Brocka McGinna, ki je utišal občinstvo v glavnem mestu ZDA. Odigral je deveto odločilno sedmo tekmo v končnici NHL, kar na osmih pa se je veselil zmage. Tako pozitivnega razmerja na dvobojih, prepolnih čustev, nima nihče drug v ligi NHL. Zanimivo je, da je edino slabo izkušnjo na sedmi tekmi doživel takrat, ko je v bogati karieri nosil prav dres Washingtona.

Prvi zvezdnik Washingtona Aleksander Ovečkin je po izpadu Justinu Williamsu zaželel veliko sreče v nadaljevanju končnice lige NHL. Foto: Reuters

V konferenčnem polfinalu vzhoda bo Boston igral s Columbusom, New York Islanders se bodo udarili s Carolino. Na zahodu se bo San Jose pomeril s Coloradom, hokejisti St. Louis Blues pa se bodo srečali z Dallasom.

Prvi krog končnice 2019, ki je postregel s številnimi presenečenji, je bil tako usoden za najboljši ekipi vzhodne in zahodne konference po rednem delu Tampa Bay Lightning in Calgary Flames.

Liga NHL, konferenčni četrtfinale, 24. april

Konferenčni četrtfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca:

Vegas Golden Knights : San Jose Sharks 3:4

St. Louis Blues : Winnipeg Jets 4:2

Nashville Predators : Dallas Stars 2:4

Calgary Flames : Colorado Avalanche 1:4 Vzhodna konferenca: Pittsburgh Penguins : New York Islanders 0:4

Columbus Blue Jackets : Tampa Bay Lightning 4:0

Boston Bruins : Toronto Maple Leafs 4:3

Washington Capitals : Carolina Hurricanes 3:4 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

