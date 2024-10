Ovečkinovi za peto zmago v sezoni

V hokejski ligi NHL bo v noči na četrtek odigrana ena sama tekma. Alexander Ovečkin in njegovi Capitals v Washingtonu gostijo Philadelphia Flyers. Ti so po šestih tekmah prikovani na dno vzhodne konference, medtem ko gre Washingtonu odlično in tokrat lovi že peto zmago v sezoni. Ekipi sta se pomerili že v noči na sredo po slovenskem času v Filadelfiji, tam so Capitals zmagali s 4:1.