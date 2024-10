Toronto na krilih Šveda spodnesel Tampo

Ponedeljek je prinesel zgolj eno tekmo najmočnejše hokejske lige na svetu. Hokejisti Toronto Maple Leafs so na domačem terenu s 5:2 premagali Tampa Bay Lightning, vknjižili četrto zmago in se povzpeli na četrto mesto vzhodne konference. William Nylander je k zmagi prispeval dva gola in asistenco. LA Kings z Anžetom Kopitarjem bodo znova na delu v noči na sredo, ko bodo gostovali pri Vegas Golden Knights (5.00).

Toronto je pred dobrimi 18 tisočimi gledalci v Scotiabank Areni povedel v četrti minuti, ko se je pod prvi gol na tekmi podpisal William Nylander. Gostje so z izenačenjem odgovorili v 16. minuti. Domači so v začetku druge tretjine izkoristili igralca več in z golom Austona Matthewsa znova povedli, do polovice obračuna pa z dvema hitrima goloma v dveh minutah ušli na 4:1.

Znova je zadel igralec tekme, švedski napadalec Nylander, med strelce pa se je vpisal še Max Pacioretty. V vratih zasedbe s Floride je prišlo do menjave, nerazpoloženega Andreja Vasilevskega je zamenjal Jonas Johansson. Ta je v nadaljevanju klonil le enkrat, ko je v 35. minuti za še varnejše nadaljevanje Toronta za 5:1 zadel še Matthew Knies.

Hokejisti s Floride so v zadnjem delu uspeli le še omiliti poraz, končnih 5:2 je postavil Brayden Point. Med vratnicama gostiteljev se je z 32 obrambami izkazal Anthony Stolarz.

Toronto je po šestih tekmah pri štirih zmagah, Tampa po petih pri treh. Foto: Reuters

Toronto je po šestih tekmah pri štirih zmagah in dveh porazih, kar zadostuje za drugo mesto na lestvici atlantske divizije, Tampa je s tekmo in dvema točkama manj peta.

Liga NHL, 21. oktober:

Lestvica:

