Pisala se je sezona 2005/06, ko je Aleksander Ovečkin začel pisati bogato NHL-zgodbo. Že v premiernem tekmovalnem obdobju na največjem klubskem hokejskem odru je dosegel 106 zadetkov. Pred dnevi je vstopil v 20. sezono lige NHL, na svojem računu pa je ob tem imel 853 golov rednega dela.

Od izenačenja strelskega rekorda vseh časov, pod katerega je z 894 zadetki že četrt stoletja podpisan Wayne Gretzky, ga je ločevalo 41 zadetkov. Trenutno mu do rekorda manjka še 40 golov, da preseže kanadskega velikana, ki je igral v nekih drugih NHL-časih, pa eden več.

"Ne postajam vsako leto mlajši, staram se, a najpomembnejše je, da ostanem zdrav in opravljam svoje delo." Foto: Reuters

"Ne skrbi za to. Prišlo bo."

"To je moja 20. sezona. Mislite, da si bom naložil še to breme na ramena? Ne. Na led moram iti sproščeno in uživati v hokeju, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Nisem vsako leto mlajši, staram se, a najpomembnejše je, da ostanem zdrav in opravljam svoje delo. Poskušam zabijati gole, poskušam ustvarjati igro, igrati fizično. Najpomembnejše mi je osvojiti še en pokal. Ne gre za rekord," je za uradno spletno stran tekmovanja dejal 39-letnik.

Ob tem je sicer dodal, da mu rekord tu in tam omeni kar Gretzky sam in da mu njegova spodbuda pomeni ogromno. "Tudi ko moja igra pade, mi včasih pošlje sporočilo in pravi: 'Ne skrbi za to. Prišlo bo.' Je na moji strani. Če taka oseba navija zame, je to precej dobro. On je najboljši igralec in odličen človek. Podpira me in to je precej doba stvar."

Wayne Gretzky verjame, da bo rekord zadetkov v rednem delu sezone ne bo več dolgo držal. Foto: Guliverimage

Samo vprašanje časa je, kdaj mu bo uspelo

Gretzky, ki je rekord postavil v sezoni 1998/99, ko je kariero končal kot član New York Rangers, verjame, da se bo slej ko prej poslovil od rekordne številke. In takrat želi biti zraven. "O da, zagotovo mu bo uspelo. Samo vprašanje časa je, kdaj mu bo uspelo, letos, prihodnjo sezono, kadarkoli. Odličen igralec je, odličen strelec," je pred časom za NHL.com dejal 63-letni rekorder.

Med aktivnimi hokejisti je le Ovečkin v najboljši 20-erici na večni lestvici strelcev, a bo na njej kaj kmalu tudi Sidney Crosby, ki za Jarijem Kurrijem (601 gol rednega dela) zaostaja le še osem golov.

