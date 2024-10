Pestra sobota v NHL: bo Calgary ostal neporažen?

Sobota v ligi NHL prinaša kar 13 tekem. Na delu bodo tudi hokejisti Calgary Flames, ki so odlično vstopili v novo tekmovalno obdobje in nanizali štiri zmage. Bodo tudi po peti tekmi ostali neporaženi? To bo jasno po srečanju na terenu Seattle Kraken. Prvaki s Floride gostijo Vegas Golden Knights. Anže Kopitar in soigralci LA Kings bodo na delu v noči na ponedeljek, ko jih čaka gostovanje pri kalifornijskem tekmecu Anaheimu.