Podprvaki zajezdili zmagoviti val, zdaj gostujejo v Dallasu

Hokejisti moštva Edmonton Oilers, aktualni podprvaki lige NHL, so novo sezono odprli s tremi porazi, v zadnjih dveh tekmah pa so le zajezdili zmagoviti val in premagali Philadelphia Flyers in Nashville Predators. V noči na soboto po slovenskem času se bodo ustavili pri Dallas Stars, trenutno drugi najboljši ekipi zahodne konference, ki ima na računu štiri zmage in en poraz.