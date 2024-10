Anže Kopitar in kralji v Las Vegasu

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva z Los Angeles Kings sedem tekem dolgo uvodno turnejo nove sezone v hokejski ligi NHL končujejo v Las Vegasu. S tamkajšnjimi Golden Knights se bodo pomerili v sredo zjutraj ob peti uri, kalifornijska ekipa pa bo poskušala priti še do tretje zaporedne zmage in četrte v novi sezoni. V zadnjih dveh tekmah so kralji premagali Montreal Canadiens in Anaheim Ducks.