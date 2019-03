Anže Kopitar na mestnem derbiju

Losangeleški derbi med Kings in Ducks je obenem obračun najslabših moštev zahodne konference lige NHL. S 60 točkami iz 73 tekem so čisto na dnu razpredelnice Anže Kopitar in druščina, Anaheim pa ima po treh odigranih tekmah več na računu 71 točk. V medsebojnih tekmah v tej sezoni imajo Kralji stoodstotni izkupiček. Ducks so s 4:1 premagali novembra lani, na drugi tekmi, pred slabima dvema tednoma pa bolj tesno, s 3:2. Slovenski as na tekmah proti sosedom v tej sezoni še ni dosegel točke.

New Jersey Devils so že premagali Arizona Coyotes, a šele po kazenskih strelih, New York Islanders so s 4:2 porazili Philadelphia Flyers, Colorado Avalanche pa z enakim izidom Chicago Blackhawks.

Liga NHL, 23. marec:

Lestvici:

