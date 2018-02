Zlati vitezi so vodilna ekipa lige NHL

Liga NHL, 23. februar

Hokejisti Vegas Golden Knights so s 6:3 premagali Vancouver Canucks, na lestvici prehiteli Tampo Bay Lightning in postali prva ekipa lige NHL.

Vegas Golden Knights so pred dnevi popravili točkovni izkupiček novinca v ligi NHL, zdaj so najboljša ekipa lige. Foto: Reuters

V vratih Vegasa je bil znova zanesljiv Marc-Andre Fleury, ki je ubranil 30 strelov nasprotnikov. Kanadčan je le še štiri zmage oddaljen do posebnega mejnika med vratarji, ko bo skoraj zanesljivo še v tej sezoni postal trinajsti vratar v zgodovini lige NHL z osvojenimi štiristotimi kariernimi zmagami.

Na tekmi se je izkazal William Karlsson, ki je zadel dvakrat, Reilly Smith pa je tri točke vpisal s tremi podajami. Za zlate viteze so zadeli še Tomaš Hyka, Jonathan Marchessault, Tomaš Nosek in David Perron. Po prvi tretjini sta bili moštvi še izenačeni 2:2, a je Vegas v drugi tretjini prišel do treh zadetkov za slavje navijačev v polni T-Mobile Areni.

Vegas ima na vrhu lige NHL 86 točk, le točko manj ima vodilna ekipa vzhodne konference Tampa Bay Lightning. Los Angeles Kings, za katerega igra slovenski as Anže Kopitar, je na devetem mestu zahodne konference z 71 točkami, tik pod mejo preboja v letošnjo končnico prvenstva. Kopitarjeve kralje naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostili Edmonton.

Razglašeni hokejisti New York Rangers so klonili na domačem ledu, kar je bil njihov še šesti zaporedni poraz. Boljša je bila ekipa Minnesota Wild, ki je slavila s 4:1, po zaslugi Mikaela Granlunda in Erica Staala, ki sta vsak zadela po dvakrat.

Domači poraz so vpisali tudi hokejisti Carolina Hurricanes, ki so jih s kar 6:1 premagali člani gostujoče zasedbe Pittsburgh Penguins. Pingvini so prišli do šeste zaporedne zmage za prevzem vodstva v metropolitanski skupini ter četrto mesto v razvrstitvi vzhodne konference. Phil Kassel in Jevgenij Malkin sta vsak vpisala po tri točke, Kassel je zabil dva gola in moštvu pomagal s podajo, Malkin pa je dal en gol in prispeval še dve podaji. Vratar Cam Ward je zaustavil 33 strelov Caroline.

Tudi hokejistom St. Louis Blues je spodrsnilo na domačem ledu, Winnipeg Jets je vpisal zmago s 4:0 po zaslugi 34 obramb zanesljivega vratarja Connorja Hellebuycka. Vratar Winnipega je vpisal še šesti shutout v tej sezoni.

Ob Vegasu je ponoči na domačem ledu slavil le Chicago Blackhawks, ki je s 3:1 odpravil pacifiške tekmece Kopitarjevih kraljev San Jose Sharks. Izkazal se je vratar Indijancev iz Chicaga Jean-Francois Berube, ki je v svojem prvem letošnjem nastopu v vratih Chicaga ubranil 42 strelov San Joseja.