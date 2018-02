Kopitarju se ni izšlo

Los Angeles je proti Dallasu - obe ekipi se sicer borita za končnico zahodne konference - lovil četrto zaporedno zmago v ligi NHL, a je praznih rok ostal v drugi polovici zadnje tretjine. Rezervni vratar Dallasa Kari Lehtonen je zbral 18 obramb in je prvič v sezoni ohranil gol nedotaknjen, pri Los Angelesu pa je blestel Jonathan Quick z nekaj odličnimi obrambami, na koncu jih je zbral 26.

"Igrali so trdo, dobro so si podajali plošček, zato so bili pogosto na naši strani," je po tekmi menil Kopitar. "V drugi in tretjini tretjini nismo nadzorovali ploščka, kot bi ga morali. V drugi tretjini smo veliko časa preživeli na naši strani. Težko se je braniti ves čas. Quick je bil res dober in je ustavil nekaj velikih strelov. Nismo bili dovolj ustvarjalni, nismo preživeli dovolj časa na njihovi strani," je nadaljeval Hrušičan.

Kralje v soboto čaka še ena domača tekma, v goste prihaja Edmonton.