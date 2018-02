Liga NHL zaploskala novim rekorderjem #video

Liga NHL, 21. februar

Hokejisti Vegasa so v domači dvorani nadigrali Calgary (7:3) in se vpisali v zgodovino lige NHL. Čeprav sezona še zdaleč ni končana, so po izjemnih predstavah, s katerimi so osvojili že 84 točk, popravili rekordni učinek moštva v krstni sezoni v ligi NHL. Zlati vitezi so popravili rekord Floride, ki je v sezoni 1993/94 osvojila 83 točk.

Ko so hokejisti Florida Panthers pred 24 leti v krstni sezoni v ligi NHL osvojili 83 točk, so odigrali 80 tekem. Rekord je bil v njihovih rokah vse do danes, ko so Zlati vitezi v Las Vegasu napolnili mrežo gostov iz Kanade (7:3 proti Calgaryju) in osvojili že 84. točko v tej sezoni.

Vrhunci srečanja v Las Vegasu:

Odigrali so komaj 60 tekem, tako da lahko do konca zelo uspešne sezone še popravijo točkovni izkupiček in postavijo novi mejnik v najmočnejši hokejski ligi na svetu, ki letos med olimpijskem turnirjem v Južni Koreji ne miruje. Vegas je premagal Calgary s 7:3, med strelce pa se je vpisalo sedem različnih strelcev.

Anže Kopitar in njegovi Kralji so bili v noči na četrtek prosti. Na led je stopilo le šest ekip, najbolj razburljivo pa je bilo v Chicagu, kjer je o zmagovalcu odločala loterija kazenskih strelov.