Anže Kopitar postavil nov mejnik v ligi NHL

Kapetan kalifornijske ekipe Anže Kopitar je prispeval podajo pri zadnjem, zmagovitem golu Kraljev, ki ga je dosegel nekdanji kapetan dvakratnih prvakov lige NHL Dustin Brown. Gole za LA so dosegli še Alec Martinez, Dion Phaneuf in Torrey Mitchell.

With his assist on Dustin Brown's goal, @AnzeKopitar gets his 800th NHL point in his 900th career game! 👏 pic.twitter.com/a25J3KgHzh