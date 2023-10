Boston in Detroit po peto zmago v sezoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boston Bruins, ki so nazadnje s 4:2 premagali LA Kings Anžeta Kopitarja, bodo v ponedeljek zjutraj po slovenskem času poskušali priti še do pete zmage v tej sezoni lige NHL na gostovanju pri Anaheim Ducks. Detroit Red Wings gostijo Calgary Flames.

Boston Burins so po štirih tekmah in štirih zmagah na vrhu vzhodne konference, kalifornijsko turnejo, na kateri so v zadnjih dneh premagali tako San Jose Sharks kot Los Angeles Kings, pa bodo sklenili v Anaheimu.

Detroit Red Wings so v tej sezoni odigrali pet tekem in dosegli štiri zmage, nocoj na domačem ledu pričakujejo Calgary Flames.

Novega rekorderja po številu odigranih tekem za franšizo LA Kings Anžeta Kopitarja in njegove soigralce naslednja tekma čaka v sredo zjutraj po slovenskem času (4.30), ko bodo v domači Crypto,com Areni pričakali Arizona Coyotes.

