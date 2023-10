Anže Kopitar sam na vrh klubskih legend, pridružil se bo Ovečkinu in Crosbyju

Anže Kopitar v Los Angelesu piše zgodovino, klubu je v letih 2012 in 2014 pomagal osvojiti prva naslova prvakov lige NHL, danes bo, ko bo stopil na led, postal tudi hokejist, ki je za LA Kings odigral največ tekem. Trenutno si prvo mesto na tej večni lestvici deli z nekdanjim soigralcem Dustinom Brownom, po tekmi z Bostonom pa bo imel Hrušičan eno več, torej 1.297.

S 395 zadetki je Gorenjec na četrtem mestu večne lestvice Kraljev, največ, 557, jih je dosegel Luc Robitaille. V kategoriji asistenc (750) je Kopitar na drugem mestu, legendarni Marcel Dionne je le še sedem asistenc pred njim (757). Po številu točk (1.145) je na tretjem mestu, od drugega Robitailleja ga loči le še devet točk (1.154), Marcel Dionne jih je dosegel 1.307. Po številu doseženih zadetkov, odločilnih za zmago, je s 65 goli na drugem mestu vseh časov LA Kings, pred njim je s 73 le še Robitaille.

Kopitar se bo v nedeljo zjutraj po slovenskem času včlanil v še en prestižen klub. Pridružil se bo Rusu Aleksandru Ovečkinu (Washington Capitals) in Kanadčanu Sidneyju Crosbyju (Pittsburgh Penguins), ki so edini še aktivni igralci in ob tem rekorderji po nastopih za svoje klube, ki so člani lige NHL vsaj deset let. Sem v ligi NHL ne prištevajo hokejistev najmlajših ekip Vegas Golden Knights in Seattle Kraken, kjer se klubska zgodovina piše šele šest oziroma dve leti.

Kopitar in njegovi kralji so v sezono 2023/24 vstopili z dvema porazoma (2:5 proti Coloradu in 5:6 po podaljšku proti Carolini), na zadnjih dveh tekmah pa zajezdili zmagoviti val in kar s 5:1 slavili na gostovanju pri Winnipeg Jets, nazadnje, v noči na petek pa s 7:3 v gosteh premagali še moštvo Minnesota Wild. Zdaj se vračajo na kalifornijski led, kjer bodo pričakali najboljše moštvo vzhodne konference, še neporažene Boston Bruins. Ti so pri treh zmagah, za uvod v sezono so s 3:1 ugnali Chicago Blackhawks, nato s 3:2 še Nashville Predators, na prvi tekmi v gosteh pa so bili s 3:1 boljši od San Jose Sharks.

