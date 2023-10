Anže Kopitar pred veličastnim mejnikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski as Anže Kopitar bo na gostovanju pri Minnesota Wild odigral 1.296. tekmo rednega dela lige NHL, s čimer se bo na prvem mestu večne lestvice kalifornijske franšize po številu nastopov izenačil z upokojenim rekorderjem Dustinom Brownom. Že v soboto, ko bodo Kralji gostili Boston Bruins, pa bo kapetan, če ne bo nevšečnosti, sam na vrhu po številu odigranih tekem v dresu Los Angeles Kings. Pred Kopitarjem so tedni mejnikov, ob omenjenem rekordu bo kmalu postal Kralj z največ asistencami v zgodovini, prav tako je nedaleč od okroglega jubileja - 400 zadetkov.

Najboljši slovenski hokejist vseh časov Anže Kopitar je pred dnevi vstopil v svojo že 18. sezono najmočnejše hokejske lige na svetu. V vsem tem času, vse od debija na največji hokejski klubski sceni 6. oktobra 2006, nosi dres Los Angeles Kings. S kalifornijsko franšizo je leta 2012 osvojil svoj in klubski premierni Stanleyjev pokal. Dve leti pozneje jim je uspelo še drugič.

Kopitar je praktično od začetka NHL vlečni konj kolektiva iz mesta angelov. V lanskem (17.) rednem delu sezone lige NHL je bil še 15. na vrhu točkovne lestvice svojega moštva. Le v svoji premierni sezoni in sezoni 2016/17 ni zbral največ točk med Kralji.

Na vrhu z Brownom

Že vrsto let se druži z legendarnimi imeni tega kluba in jih iz sezone v sezono prehiteva. Gorenjec je eden od petih hokejistov, ki so za LA Kings odigrali vsaj tisoč tekem.

1.296 tekem rednega dela je v bogati karieri odigral rekorder kalifornijskega kluba Brown, Kopitarja od te številke loči le še ena tekma. Foto: Guliverimage/Getty Images

Še več, Kopitar je le tekmo oddaljen od tega, da izenači rekordni dosežek Dustina Browna, ki je s 1.296 odigranimi tekmami hokejist z največ nastopi v dresu Kraljev v rednem delu sezone.

Kopitar bo Američana, od katerega je leta 2016 prevzel kapetansko črko, dohitel na gostovanju pri Minnesota Wild. Prehitel pa v soboto, ko bo v domači dvorani Crypto.com Arena, če ne bo kakšnih nevšečnosti, sam na vrhu večne lestvice po številu nastopov rednega dela v celotni zgodovini kluba.

Kmalu Kralj z največ asistencami Legenda lige NHL Wayne Gretzky in legenda LA Kings Luc Robitaille, ki za zdaj še drži prvo mesto po številu asistenc med Kralji, a ga bo Kopitar na vrhu slej kot prej ujel. Foto: Reuters

S 395 zadetki je Gorenjec na četrtem mestu večne lestvice Kraljev, največ, 557, jih je dosegel Luc Robitaille. V kategoriji asistenc (750) je Kopitar na drugem mestu, legendarni Marcel Dionne je le še sedem asistenc pred njim (757). Po številu točk (1.145) je na tretjem mestu, od drugega Robitailleja ga loči le še devet točk (1.154), Marcel Dionne jih je dosegel 1.307.

Po številu doseženih zadetkov, odločilnih za zmago, je s 65 goli na drugem mestu vseh časov LA Kings, pred njim je s 73 le še Robitaille.

Številk se bo verjetno zavedal, ko bo bogate kariere konec. Foto: Grega Valančič/Sportida

Številk se bo verjetno zavedal, ko bo vsega konec

Kopitar je večkrat poudaril, da ga bolj kot osebni doprinos zanimajo rezultati ekipe. Kot pravi, se bo svojih številk verjetno zavedal šele po koncu bogate kariere, ki si jo želi končati v Kaliforniji. "Pri teh številkah sta morda izstopali dve. Tisoča tekma in tisoča točka. A tudi pri teh dveh je kar nekaj časa trajalo, da sem se malo bolje zavedal teh številk in tega, da predstavljajo res lep dosežek. Pri obeh sem imel pred tekmo v Los Angelesu neko ceremonijo, za kar sem hvaležen. Vsega drugega pa se bom verjetno zavedal, ko bo vsega konec," je 36-letnik dejal na poletnem druženju z novinarji na Bledu.

V nadaljevanju si lahko ogledate nekatere številke Hrušičana, pod katere se je v ligi NHL podpisal od leta 2006.

Kopitarjeve številke v ligi NHL:

Preberite še: