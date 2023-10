Kopitar in druščina v Kanadi. Je napočil čas za prvo zmago?

Slovenski hokejski as Anže Kopitar s svojimi Los Angeles Kings gostuje v Kanadi pri Winnipeg Jets. Kralji so sezono lige NHL odprli z dvema porazoma. Prvo tekmo sezone so z 2:5 izgubili proti Colorado Avalanche, v nedeljo zjutraj po slovenskem času pa so po podaljšku klonili še proti Carolina Hurricanes s 5:6. Na računu imajo točko. Izkupiček Jets je boljši, kanadska ekipa je pri zmagi in porazu.

LA Kings in Winnipeg Jets so se v prejšnji sezoni spopadli trikrat, dvakrat pa so zmagali Anže Kopitar in njegovi soigralci. Nazadnje 25. marca letos v Los Angelesu, kjer so bili kralji boljši s 4:1. V Winnipegu so Kalifornijci nazadnje gostovali 1. marca letos in zmagali s 6:5 po podaljšku. Na prvi tekmi teh ekip v prejšnji sezoni, konec lanskega oktobra pa so bili v LA-ju s 6:4 boljši Kanadčani.

V noči na sredo po slovenskem času bo v ligi NHL odigranih še osem tekem.

Liga NHL, 17. oktober:

Lestvica:

