Anže Kopitar in LA Kings lovijo prvo zmago v sezoni

V hokejski ligi NHL bo ponoči spet na delu slovenski as Anže Kopitar, ki bo s svojimi Los Angeles Kings na domačem ledu v dvorani Crypto.com pričakal Carolina Hurricanes. Kralji so prvo tekmo nove sezone izgubili, v četrtek zjutraj po slovenskem času so morali priznati premoč Coloradu z 2:5. Hurricanes pa so v sezono vstopili z zmago, ko so bili s 5:3 boljši od Ottawa Senators.