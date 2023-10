Kopitarju ni uspelo, čudežni deček iz Kanade zadel prvič #video

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je vstopil v 18. sezono lige NHL z domačim porazom proti Colorado Avalanche (2:5). Kralji so zaostajali z 0:3, se nato do konca druge tretjine približali na 2:3, podajo za drugi gol je prispeval kapetan Kopitar in vpisal prvo točko v novi sezoni, nato pa je Colorado zadel še dvakrat in se v mestu angelov veselil zaslužene zmage. Boston Bruins, najboljši klub lanskega rednega dela sezone, je ugnal Chicago Blackhawks s 3:1. Pri zadnjih se je prvič med strelce vpisal številka ena zadnjega nabora NHL, komaj 18-letni Kanadčan Connor Bedard.

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je vstopil v že 18. sezono ligo NHL. Kralji so v domači dvorani Crypto.com Arena ostali praznih rok proti Coloradu (2:5), pri katerih sta izstopala Mikko Rantanen (dva zadetka in dve podaji) in Nathan MacKinnon (zadetek in dve podaji). Finec Rantanen je tako že drugo sezono zapored na uvodni tekmi prispeval vsaj tri točke, kar je v zgodovini franšize Avalanche/Nordiques uspelo le še dvema (Joe Sakic in Peter Stastny).

Kako je Los Angeles dosegel drugi zadetek, Anže Kopitar pa vpisal prvo podajo v sezoni 2023/24?

Gostje so vodili že s 3:0, a sta Carl Grundstrom in Quinton Byfield do konca druge tretjine znižala zaostanek na 2:3. Navijači Los Angelesa so v zadnji tretjini pričakovali preobrat, a so bili gostje boljši in si še z dvema zadetkoma zagotovili prepričljivo zmago (5:2). Obe ekipi sta v zadnji sezoni obstali v konferenčnem četrtfinalu.

Med vratnicama Kraljev je debitiral Cam Talbot in zbral 31 obramb, pri gostih pa je Aleksandar Georgiev zaustavil 35 strelov. Za Los Angeles je prvič zaigral 21-letni Alex Laferriere, ki se je v drugi tretjini srečanja znašel v središču pozornosti zaradi pretepa z Loganom O'Connorjem (Colorado).

Los Angeles bo v noči na nedeljo gostil Carolino.

Prvenec Bedarda, osmica Vancouvra

Na srečanju v Bostonu je nase opozoril 18-letni Kanadčan Connor Bedard. Prvi izbor letošnjega nabora, ki mu napovedujejo zelo bleščečo prihodnost, je Chicago popeljal v vodstvo s strelskim prvencem v ligi NHL. Gostitelji so šest minut pozneje izenačili na 1:1, nato pa na krilih dvakratnega strelca Davida Pastrnaka poskrbeli za popoln preobrat in zmago s 3:1.

Kanadski najstnik Connor Bedard je na prvi tekmi v ligi NHL prispeval podajo, že na drugi, gostovanju v Bostonu, pa se je vpisal med strelce. Foto: Reuters

Kako je 18-letni Connor Bedard (Chicago) dosegel prvi zadetek v ligi NHL?

Za najvišjo zmago večera so poskrbeli hokejisti Vancouver Canucks, ki so se v kanadskem obračunu znesli nad Edmonton Oilers. Zmagali so kar z 8:1, Brock Boeser pa se je podpisal pod štiri zadetke in poskrbel za strelski rekord kariere. Zadel je tudi njegov soigralec J.T. Miller, ki je prispeval kar štiri asistence, Elias Pettersson pa je zadetku dodal tri podaje.

Edina tekma, ki ni bila odločena po rednem delu, se je igrala v Torontu. Maple Leafs so v kanadski klasiki po kazenskih strelih ugnali Montreal Canadiens (6:5), dvoboj pa je s tremi zadetki pri zmagovalcih zaznamoval Auston Matthews. Montreal je na gostovanju zapravil vodstvo s 5:3.

