Prvi tekmi še za Arizona Coyotes in Washington Capitals

V hokejski ligi NHL bosta v noči na sobot po slovenskem času prvi tekmi nove sezone odigrali še moštvi Arizona Coyotes in Washington Capitals. Kojoti gostujejo pri New Jersey Devils, ki so v noči na petek premagali Detroit, Aleksander Ovečkin in njegovi soigralci pa doma v Washingtonu gostijo pittsburške Pingvine. Ti so sezono odprli s porazom proti Chicagu.