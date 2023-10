Prek Kopitarjevih je šlo, prek drugih Kalifornijcev ne

Nedelja v ligi NHL je prinesla zgolj dva obračuna, enega v Kaliforniji, drugega v Kanadi. Anaheim Ducks so po uvodnem porazu proti branilcem naslova iz Vegasa gostili Carolina Hurricanes in jim preprečili tretjo zaporedno zmago, sami pa vknjižili premierno v novem tekmovalnem obdobju.

Prvo ime srečanja je v dvorani Honda Center je bil Frank Vatrano, ki je v deveti minuti zvišal na 2:0, le dobre tri minute pozneje je po zaslugi prvenca v lig NHL Pavla Mintjukova na semaforju pisalo že 3:0. Vatrano je v drugi tretjini zadel za 4:1 in pred zadnjo tretjino s soigralci vodil za +3. Gostje so z dvema zadetkoma ob številčni premoči znižali na 4:3 in poskrbeli za tesno končnico. Izenačenje so lovili brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Cam Fowler je plošček poslal v nebranjen gol za 5:3, Vatrano pa prav tako zadel v prazen gol in s hat-trickom postavil končnih 6:3. To je bila prva zmaga na trenerski klopi Anaheima za Grega Cronina.

Senatorji do druge zmage

Tudi na drugi tekmi večera je Ottawa zmagala s tremi zadetki razlike. Tampa, ki je zaradi poškodbe spodnjega dela telesa pogrešala kapetana Stevena Stamkosa, je na gostovanju v drugi tretjini dvakrat izenačila (1:1, 2:2). Gostitelji so prek Mathieuja Josepha ob koncu drugega dela znova povedli in tokrat vodstva niso več izpustili iz rok. Brady Tkachuk je v 53. minuti s svojim drugim golom zvišal na 4:2, Tim Stutzle pa slabe tri minute pred iztekom rednega dela zadel v prazen gol za končnih 5:2. Vladimir Tarasenko je ob drugi zmagi Ottawe vknjižil prvi zadetek v dresu svojega novega kluba.

Anže Kopitar in njegovi LA Kings naslednjo tekmo igrajo v sredo zjutraj po slovenskem času (2.00), ko se bodo v gosteh spopadli z Winnipeg Jets.

Liga NHL, 15. oktober:

Lestvica:

