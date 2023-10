Kar nekaj časa bo trajalo, da bo dojel

Šestintridesetletni Hrušičan je s 1297. odigranim obračunom na seznamu hokejistov z največ tekmami za kralje na vrhu prehitel svojega dolgoletnega soigralca in prijatelja Dustina Browna (1296).

"Počaščen sem, da sem del te organizacije"

Med aktivnimi hokejisti v NHL so le trije odigrali več tekem, in sicer Ryan Suter (1365), Aleksander Ovečkin (1350) in Brent Burns (1338). Ob Kopitarju pa sta le dva aktivna hokejista tudi rekorderja svojih franšiz. Ob Ovečkinu, ki celotno kariero igra za Washington Capitals, še Sidney Crosby pri Pittsburgh Penguins (1194).

"Morda bo trajalo več kot le en dan, da dojamem vse skupaj. To je velik dosežek, ampak z nekaj grenkega priokusa, saj sem rekord vzel enemu mojih najboljših prijateljev," je po dvoboju dejal 36-letni slovenski as.

Z Brownom in ostalimi soigralci se je v letih 2012 in 2014 povzpel tudi na prestol lige z osvojitvijo Stanleyjevega pokala. V 17 letih v NHL oziroma v svoji 18. sezoni med elito je z organizacijo, navijači in soigralci stkal močne vezi, pravih besed pa, kot pravi, ob odmevnem dosežku ni našel.

"Ne vem ... Težko je to izraziti z besedami. Počaščen sem, da sem del te organizacije in nekaj naših zmagovitih ekip. Tu sem zelo srečen in nikjer drugje ne bi bil raje," je dodal hokejist. Ta ima z moštvom iz mesta angelov pogodbo do konca sezone 2025/26.

Jakob Kopitar surprised his dad by reading the starting lineup for his franchise record-setting 1297th game 🖤 pic.twitter.com/uNrpTTN0dv — LA Kings (@LAKings) October 22, 2023

"Najlepši del vsega je bil, ko je moj sin Jakob prebral začetno peterko. Dobro se je odrezal in lepo je bilo to videti," je poseben večer sprva opisal Hrušičan.

"Žena me je presenetila, ko je na tekmo pripeljala mojega očeta. Mama je ostala doma, a tako pač je, ko vmes poseže življenje. Ampak tu je bila pred nekaj tedni, tako da je bilo super," je dodal.

Dotaknil se je tudi samega dvoboja, ki so ga s soigralci proti trenutno še neporaženem Bostonu izgubili z 2:4. "Tekma se seveda ni razpletla po naših željah, ampak moramo iti naprej. Še veliko hokeja je pred nami," je dejal Kopitar in v svojem slogu pripomnil: "Jutri je nedelja za trening in skušali bomo popraviti določene zadeve."

Kot vedno je imel nekaj pohval za soigralce. Alex Laferriere je namreč dosegel prvi gol v ligi NHL. "Tokrat je imel oblečeno kravato, zato mislim, da bo ta kar ostala del njegove garderobe za naslednje tekme. Igra res dobro. Morda se to do danes ni odrazilo na statistiki, toda igra na pravi način in dobro je, da je prvič zadel, še velikokrat bo," je za konec dodal Kopitar.

Mejnik je na današnji tekmi postavil še en član šampionskih zasedb iz 2012 in 2014 Drew Doughty. Kanadski branilec je odigral svojo 1100. tekmo v NHL in postal prvi branilec Kings s tovrstnim jubilejem.

Preberite še: