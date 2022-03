Kopitarjevi gostijo Predatorje

Liga NHL, 22. marec

Los Angeles Kings - Nashville Predators

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning

New Jersey Devils - New York Rangers

Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets

Washington Capitals - St. Louis Blues

Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers

New York Islanders - Ottawa Senators64

Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights

Dallas Stars - Edmonton Oilers

Calgary Flames - San Jose Sharks

Arizona Coyotes - Seattle Kraken