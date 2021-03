V četrto gre rado? Kopitar in druščina še enkrat z Vegasom.

V hokejski ligi NHL se bodo Los Angeles Kings še enkrat pomerili z Vegas Golden Knights, s katerimi so v noči na soboto izgubili z 2:4. Anže Kopitar in Kralji v tej sezoni še niso uspeli premagali hokejistov iz Las Vegasa, dvakrat so jim morali premoč priznati že februarja, ko so izgubili zaporedni tekmi, prvo z 2:5 in drugo s 3:4. Jim bo v četrtem poskusu le uspelo na kolena spraviti Zlate viteze?