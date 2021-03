McDavid že pri 60 točkah, Rangersi končali zmagoviti niz Washingtona

V hokejski ligi NHL so Pittsburgh Penguins že v soboto zvečer po slovenskem času prišli do svoje 19. zmage v sezoni, s katero so se še utrdili na tretjem mestu vzhodne skupine. S 3:1 so premagali New Jersey Devils. New York Rangers so končali sedem tekem dolg zmagoviti niz Washingtona, kapetan Edmonton Oilers Connor McDavid pa je k zmagi nad Winnipegom vpisal dve točki, zdaj je že pri 60.

Za moštvi lige NHL je pestra sobota, na delu je bila večina ekip. Kapetan Edmontona Connor McDavid je po zaostanku z 0:2 proti Winnipegu začel preobrat ter z zadetkom in podajo Naftarjem pomagal do tretje zaporedne zmage, po kateri imajo na drugem mestu svoje skupine isto število točk kot vodilni Toronto, ki je ugnal Calgary. Za McDavida je bila to že 60. točka te sezone, je zanesljivo pri hokejist na točkovni lestvici.

Prvaki Tampa Bay Lightning so zanesljivo ugnali Chicago, Tampa je prišla do 11 zaporedne zmage na tekmah, ko je v vratih stal Andrej Vasilievski. Uspešni so bili tudi hokejisti Floirda Panthers, ki imajo le dve točki manj. Tretja Carolina je po hudem boju in loteriji izgubila s Columbusom. Po kazenski strelih se je končal tudi dvoboj med Montrealom in Vancouvrom.

Najvišjo zmago so vknjižili člani Colorado Avalanche, ki so s kar 6:0 odpravili Minnesoto, v vratih je blestel nemški čuvaj mreže Philipp Grubauer, ki je zaustavil vseh 31 strelov. Za Colorado, ki ima le točko manj od vodilnega Vegasa, je bila to šesta zaporedna zmaga.

Konec pa je sedem tekem dolgega zmagovitega niza Washington Capitals. Končali so ga hokejisti New York Rangers

Liga NHL, 20. marec: New Jersey Devils : Pittsburgh Penguins 1:3 Florida Panthers : Nashville Predators 2:0 Colorado Avalanche : Minnesota Wild 6:0

Tampa Bay Lightning : Chicago Blackhawks 4:1

Washington Capitals : New York Rangers 1:3

New York Islanders : Philadelphia Flyers 6:1

Carolina Hurricanes : Columbus Blue Jackets 2:3** - kazenski streli

Detroit Red Wings : Dallas Stars 0:3

Montreal Canadiens : Vancouver Canucks 5:4** - kazenski streli

Toronto Maple Leafs : Calgary Flames 2:0

Anaheim Ducks ; Arizona Coyotes 1:5

San Jose Sharks : St. Louis Blues 2:5

Edmonton Oilers : Winnipeg Jets 4:2 Buffalo Sabres – Boston Bruins

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke) - skupina Honda West:

1. Vegas 21 6 1 94:63 43

2. Colorado 19 8 2 97:65 40

3. Minnesota 18 10 1 87:75 37

4. St Louis 16 10 5 96:99 37

5. Arizona 13 13 5 77:92 31

6. Los Angeles 12 11 6 85:83 30

7. San Jose 11 14 4 83:103 26

8. Anaheim 9 17 6 71:110 24 - skupina MassMutual East

1. Washington 20 7 4 106:92 44

2. NY Islanders 20 8 4 96:72 44

3. Pittsburgh 19 11 1 99:86 39

4. Boston 16 8 4 77:66 36

5. Philadelphia 15 11 3 93:105 33

6. NY Rangers 13 13 4 89:79 30

7. New Jersey 10 14 4 69:89 24

8. Buffalo 6 19 4 61:101 16 - skupina Scotia North

1. Toronto 20 10 2 107:83 42

2. Edmonton 21 13 0 116:97 42

3. Winnipeg 18 11 2 100:91 38

4. Montreal 14 8 9 100:87 37

5. Vancouver 16 16 3 99:111 35

6. Calgary 15 14 3 87:97 33

7. Ottawa 10 20 3 87:130 23 - skupina Discover Central

1. Tampa Bay 22 6 2 110:70 46

2. Florida 20 6 4 102:83 44

3. Carolina 20 7 3 101:78 43

4. Columbus 13 12 7 86:103 33

5. Chicago 14 13 5 95:106 33

6. Dallas 10 10 7 77:71 27

7. Nashville 13 17 1 73:100 27

8. Detroit 10 18 4 71:104 24

Preberite še: