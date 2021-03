Zlati vitezi nerešljiva uganka za Kralje, Ovečkin nadaljuje strelski niz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Vegasa so Kralje premagale še tretjič v sezoni, tokrat s 4:2.

Hokejisti Los Angeles Kings so na domačem ledu gostili najboljšo ekipo zahodne skupine Vegas Golden Knights in ji priznali premoč z 2:4. Slovenski hokejist Anže Kopitar je ob porazu vpisal podajo. To je bil še tretji poraz Kraljev v tej sezoni na tretji tekmi proti Vitezom. Vse preostale tekme so se končale z zgolj zadetkom razlike, Washington je do sedme zaporedne zmage prišel z zadetkoma Aleksandra Ovečkina.

Še tretjič v sezoni sta palice prekrižala Los Angeles Kings in Vegas Golden Knights, še tretjič so zmagali gostje iz prestolnice igralništva. Do zmage jim je pomagal tudi vratar Robin Lehner, ki je zaigral prvič po 7. februarju, ko je staknil pretres možganov. Švedski čuvaj mreže je na koncu zbral 23 obramb, domači Jonathan Quick je imel več dela, zaustavil je 29 strelov od 33.

Vegas je povedel v 11. minuti, ko je bil natančen Max Pacioretty, ki je dobri dve minuti zatem zvišal na +2. Kralji so tik pred prvim odmorom znižali prek Alexa Iafalloja. Med podajalci se je znova znašel Anže Kopitar. Drugi del se je začel odlično za domače, Trevor Moore se je podpisal pod izenačenje, ki je vztrajalo do 36. minute, ko je Vegas znova povedel. Gostje so deset minut pred koncem znova ušli na dva zadetka prednosti, za 4:2 je zadel William Carrier. S prvim golom sezone je postavil končnih 2:4.

Robin Lehner je branil prvič po 7. februarju. Foto: Guliverimage

Za Vegas je bila to peta zaporedna zmaga, s katero so se še utrdili na prvem mestu zahodne skupine, pred Coloradom imajo pet točk prednosti. Kopitar, ki je tokrat na ledu preživel skoraj 22 minut in pol, s soigralci zaseda peto mesto, od četrtega, ki vodi v končnico, jih loči pet točk, imajo pa na računu tekmo manj kot četrti St. Louis.

Ta je v petek po napetem obračunu s San Josejem slavil šele po kazenskih strelih, zmago z 2:1 je z uspešno izvedenim kazenskim strelom potrdil Vladimir Tarasenko.

Nova odlična predstava Aleksandra Ovečkina. Foto: Guliverimage

Ovečkin v zadnji tretjini zrežiral preobrat

Washington je doma nadaljeval odličen niz, za sedmo zaporedno zmago je na kolena spravil New York Rangers, ki je ob koncu uvodne tretjine povedel z zadetkom Artemija Panarina. Newyorčani so vodili vse do 54. minute, ko je na sceno stopil kapetan Aleksander Ovečkin in z dvema zadetkoma v dobrih treh minutah zrežiral popoln preobrat. Rus, sicer šesti najboljši strelec v zgodovini lige NHL, je niz tekem z zadetkom podaljšal na pet.

Tesna kanadska obračuna

Vroče je bilo tudi na preostalih petkovih tekmah. Kanadski obračun med Montreal Canadiens in Vancouver Canucks se je končal v podaljšku, v katerem je zmago Vancouvru, četrto zaporedno, prinesel J.T. Miller. Montreal pa je do točke prišel pol minute pred koncem rednega dela, ko je podaljšek izsilil Nick Suzuki.

Tudi na drugem kanadskem srečanju je ekipi ločeval zgolj zadetek, Calgary je v gosteh poskrbel za tretji zaporedni poraz vodilnega moštva severne skupine Toronta.

Liga NHL, 19. marec: Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights 2:4

(Anže Kopitar je na ledu preživel 22 minut in 20 sekund, dvakrat streljal, blokiral en strel, dobil 64% sodniških metov in podal za znižanje na 1:2).



Montreal Canadiens : Vancouver Canucks 2:3* - po podaljšku Toronto Maple Leafs : Calgary Flames 3:4 Washington Capitals : New York Rangers 2:1 San Jose Sharks : St. Louis Blues 1:2** - kazenski streli

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke) Skupina Honda West:

1. Vegas 20 6 1 90:61 41

2. Colorado 18 8 2 91:65 38

3. Minnesota 18 9 1 87:69 37

4. St Louis 14 10 5 89:96 33

5. Los Angeles 12 10 6 83:79 30

6. Arizona 12 13 5 72:91 29

7. San Jose 11 13 3 80:96 25

8. Anaheim 9 16 6 70:105 24 Skupina MassMutual East:

1. Washington 19 6 4 103:88 42

2. NY Islanders 19 8 4 90:71 42

3. Pittsburgh 18 11 1 96:85 37

4. Boston 16 8 4 77:66 36

5. Philadelphia 15 10 3 92:99 33

6. NY Rangers 12 12 4 85:76 28

7. New Jersey 10 13 4 68:86 24

8. Buffalo 6 19 4 61:101 16 Skupina Scotia North:

1. Toronto 19 9 2 102:79 40

2. Edmonton 20 13 0 112:95 40

3. Winnipeg 18 10 2 98:87 38

4. Montreal 13 8 8 93:80 34

5. Vancouver 15 16 2 92:104 32

6. Calgary 14 13 3 83:92 31

7. Ottawa 10 20 3 87:130 23 Skupina Discover Central:

1. Tampa Bay 21 6 2 106:69 44

2. Florida 19 6 4 100:83 42

3. Carolina 20 7 2 99:75 42

4. Chicago 14 12 5 94:102 33

5. Columbus 12 12 7 83:101 31

6. Nashville 13 16 1 73:98 27

7. Dallas 9 10 7 74:71 25

8. Detroit 10 17 4 71:101 24

