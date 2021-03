Pester četrtek v ligi NHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kar 20 moštev lige NHL se bo v četrtek potegovalo za nove točke. Na delu bodo tudi prvaki Tampa Bay Lightning, ki bodo prvo pozicijo poskušali obdržati na obračunu s Chicagom. Obstaja možnost, da jih na vrhu zamenjajo člani Florida Panthers in Carolina Hurricanes. Zanimivo zna biti na obračunu med Minnesota Wild in Colorado Avalanche, obema ekipa gre v zadnjem času zmagovito. Prvi lovijo šesto zaporedno, drugi peto zaporedno zmago. Čigav niz se bo končal? Ni še povsem jasna usoda tekme med Buffalom in Bostonom, obe ekipi sta zaradi ukrepov, povezanih s covid-19, odpovedali jutranji trening.